شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مختص يوجه 3 نصائح لمن تعرض للنصب والاحتيال عند شراء المنتجات إلكترونياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه أكاديمي مهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية، فهد البقمي، 3 نصائح لمن اكتشف أن المنتجات التي قام بشرائها من خلال بطاقة شرائية إلكترونية مقلدة أو أنها مغشوشة أو تم سحب مبلغ مالي منه دون علمه.

وأكد أنه طالما تمت هذه العمليات ببطاقة شرائية إلكترونية فأنه يحق للمرء في هذه الحالة أن يذهب إلى البنك ويبلغه بما تعرض له وسيقوم البنك في هذه الحالة باستعادة هذه الأموال.

وأضاف أن الحل الآخر يكون برفع شكوى إلى البنك المركزي أو التواصل مع شركة فيزا نفسها، مؤكداً أن الشركة تخصص موقعا لمعالجة المشكلات المرتبطة بعمليات النصب والاحتيال.