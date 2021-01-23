شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الخارجية: العلاقات مع قطر عادت لشكلها الطبيعي.. وسفارة المملكة ستفتح خلال أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان أن قمة العلا تمثل قاعدة قوية للعمل العربي والخليجي المشترك وجميع الدول متفقة على أهمية المصالحة .

وأضاف وزير الخارجية في مقابلة لقناة العربية أن العلاقات عادت إلى شكلها الطبيعي مع قطر وسفارة المملكة ستفتح خلال أيام.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن اتفاق الرياض عنصر مهم جدا لتحقيق تقدم في الملف اليمني ووقف إطلاق النار وملتزمون بالوصول إلى حل سياسي رغم ماترتكبه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من أعمال إرهابية يومية .

وتابع وزير الخارجية: "علاقتنا مع الولايات المتحدة علاقة مؤسسات وهناك تشاور وتنسيق كبير بين البلدين ومتفائل بتولي بايدن البيت الأبيض",مضيفا أن دعوات إيران للحوار تهدف إلى التسويف والمماطلة .