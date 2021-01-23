شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الأرصاد تحذر من "القاتل الأسود" في ذروة فصل الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، أن القريات سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة، كما سجلت تبوك وطريف درجات حرارة منخفضة.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة "الإخبارية"، أن المملكة تعيش حالياً ذروة الشتاء، متوقعا أن تشهد المملكة منخفضات أخرى قد تصاحبها كتل هوائية قادمة من القطب الشمالي.

كما توقع استمرار تساقط الثلوج، مضيفا أن درجات الحرارة دون الصفر المئوي قد تتسبب في تكون الصقيع عند ساعات الفجر الأولى، خاصة على الطرق السريعة والنباتات، وزجاج السيارات.

وأشار إلى أن الصقيع يعرف بـ"القاتل الأسود" لكون يتسبب في صعوبة التحكم في السيارة على الطرقات مما قد يسفر عن وقوع حوادث، مشدداً على الجميع بتوخي الحيطة والحذر خلال الأجواء الباردة.