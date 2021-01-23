شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قبائل ثربان تهدي منقذ طفل وادي أعشار سيارة شاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

قامت قبائل ثربان بعسير بتكريم عامر الشهري؛ منقذ الطفل من وسط سيل وادي أعشار بأحد ثربان، نظير ما قام به من عمل بطولي.

كما قدمت القبائل هدية للشهري عبارة عن سيارة جيب "شاص" جديدة، تعبيراً منها عن امتنانها وتقديرها لشجاعته.

وفي وقت سابق، كرم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بحضور الطفل "عبد الرحمن الشهري" الذي جرفه السيل، وسلمه هدية عبارة عن سيارة نيسان جديدة موديل 2021 مجهزة بلوازم الإنقاذ.