شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. توضيح من عقارات الدولة بشأن من يحق له التقدم لإثبات ملكية العقار عبر إحكام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر، أن التقديم على منصة إحكام الإلكترونية يقتصر على من أحيا أرضاً قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ ۱۳۸۷/۱۱/۹هـ وذلك وفقا الشروط والضوابط المعلن عنها سلفا بموجب الأمر الملكي الكريم.

وأوضح العسكر : " منصة إحكام راعت القواعد الصادرة بالأمر الملكي ، ومن يحق له التقدم لهذه المنصة ، هو من أحيا أرضا قبل 87 هـ ، حيث تأتينا أسئلة كثيرة جدة ، ضاربا مثلا" أنا أشتريت أرضا بدون وثائق وأحييتها من 40 سنة أو 30 سنة ، هل أتقدم لإحكام ؟ الجواب: " لا لأن الأمر الملكي واضح جداص وصريح من يحق له التقدم لإثبات التملك من أحياء قبل9 -11-1387هـ ، فمن بعد هذا التاريخ لا يتقدم لمنصة إحكام".

وأكد محافظ عقارات الدولة المنصة متاحة لمن لديه ملكيات قديمة لم توثق ويتم دراسة طلبه ومن ثم يصدر له قرار التمليك.