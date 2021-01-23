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بالفيديو.. توضيح من عقارات الدولة بشأن من يحق له التقدم لإثبات ملكية العقار عبر إحكام

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر، أن التقديم على منصة إحكام الإلكترونية يقتصر على من أحيا أرضاً قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ ۱۳۸۷/۱۱/۹هـ وذلك وفقا الشروط والضوابط المعلن عنها سلفا بموجب الأمر الملكي الكريم.

وأوضح العسكر : " منصة إحكام راعت القواعد الصادرة بالأمر الملكي ، ومن يحق له التقدم لهذه المنصة ، هو من أحيا أرضا قبل 87 هـ ، حيث تأتينا أسئلة كثيرة جدة ، ضاربا مثلا" أنا أشتريت أرضا بدون وثائق وأحييتها من 40 سنة أو 30 سنة ، هل أتقدم لإحكام ؟ الجواب: " لا لأن الأمر الملكي واضح جداص وصريح من يحق له التقدم لإثبات التملك من أحياء قبل9 -11-1387هـ ، فمن بعد هذا التاريخ لا يتقدم لمنصة إحكام".

وأكد محافظ عقارات الدولة المنصة متاحة لمن لديه ملكيات قديمة لم توثق ويتم دراسة طلبه ومن ثم يصدر له قرار التمليك.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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