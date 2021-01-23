شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها بسبب زواجه بأخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح دكتور سعد الدريهم أكاديمي وباحث شرعي حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها بسبب زواجه بأخرى

قال الدريهم :"إذا تزوج الرجل من زوجة ثانية فلابد من المساواة بين زوجاته في المبيت والنفقة وأن يعدل.

وأضاف أنه يجب أيضا على الزوج المساواة في الأمور المادية وعند وجودهم في مجلس واحد لابد أن يلتفت إلى الزوجتين

وفيما يخص طلب الزوجة الطلاق من زوجها بسبب زواجه بأخرى قال : "اذا رأت أنها لاتقبل هذا الرجل بسبب هذا الأمر فحقها أن تطلب الطلاق حتى لاتأثم "