شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد انخفاض حدة البرد على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن موجة برد الأزيرق (شباط الأول) تبدأ تخف بالتدريج من يوم الأحد القادم على معظم مناطق المملكة.

وأضاف الدكتور خالد الزعاق أن الدفء يعود الأسبوع القادم مع برودة معتادة في الليل.

وأشار الزعاق أن اليوم التاسع من الشهر الحالي الهجري سيكون بداية البرد الجاف الذي يعمل على ميح السحب فتبدو السماء زرقاء، وتسمى هذه الفترة برد الأزيرق .