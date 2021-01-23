بالفيديو.. قناة عين: 6 نصائح تساعد الطلبة على التعلم عن بعد بسهولة

الكثير من أولياء الأمور يعانون من تذمر أبنائهم أثناء استخدام منصة مدرستي؛ لذلك أوضحت قناة «عين» 6 خطوات تساعد الأبناء على التعلم عن بعد بسهولة.

وأوضحت قناة عين، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة؛ أنه يجب توفير عوامل جذب للأطفال تساعدهم على التعلم عن بعد، مثل توفير بيئة جاذبة مشابهة للفصل، بحيث تتوافر طاولة خاصة وشاشة مريحة للعين.

وكذلك تحديد فترات راحة كافية يكون بها مكافآت تشجيعية، ومنحهم فرصة للتواصل المرئي مع زملائهم، على أن يوضح الوالدان للأطفال أن الإنترنت ليس للألعاب فقط، وفق قناة عين.

والمشاركة معهم أثناء حضور الدروس لتشجيعهم ودعمهم، وفي وقت الفراغ، يجب إبعاد الأطفال عن الأجهزة الإلكترونية، وفق قناة عين.

وكانت مصادر كشفت لـ«عاجل»، أن وزارة التعليم تعمل حاليًّا على مرحلة أخرى من تطوير الخطط الدراسية والمناهج، على أن تكون جاهزة للتطبيق مع بداية العام الدراسي الجديد 1443هـ.

وقررت الوزارة إخضاع الخطة الدراسية المطورة للتقييم والمراجعة من قبل اللجنة الرئيسية للخطط الدراسية والمناهج، في ضوء ما يتم رفعه من مركز تطوير المناهج بالوزارة، حسب مصادر «عاجل».

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