

باريس 9 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

سجلت فرنسا 23292 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد لتبلغ 72647 حالةً، وهي سابع أعلى حصيلة في العالم.

// انتهى //

01:03ت م

0127



باريس 9 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسسجلت فرنسا 23292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 649 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد لتبلغ 72647 حالةً، وهي سابع أعلى حصيلة في العالم.// انتهى //01:03ت م0127

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرنسا تسجل 23292 إصابة جديدة لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.