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السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 188,772 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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واشنطن 9 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 188,772 إصابة جديدة و 4,008 حالات وفاة بفيروس المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 24,512,618 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 408,697 حالةً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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