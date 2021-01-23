السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 188,772 إصابة جديدة بفيروس كورونا



واشنطن 9 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 188,772 إصابة جديدة و 4,008 حالات وفاة بفيروس

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 24,512,618 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 408,697 حالةً.

// انتهى //

00:39ت م

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واشنطن 9 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 188,772 إصابة جديدة و 4,008 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 24,512,618 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 408,697 حالةً.// انتهى //00:39ت م0126

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