السعودية اليوم / الكويت تسجل 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 9 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

سجلت الكويت 533 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 160367 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 952 حالةً.

// انتهى //

23:45ت م

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الكويت 9 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسسجلت الكويت 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 160367 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 952 حالةً.// انتهى //23:45ت م0122

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