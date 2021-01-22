خوفا من السلالات المتحورة.. بليجكا تحظر السفر لأسباب غير ضرورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم بلجيكا حظر السفر لأسباب غير ضرورية بصورة كاملة حتى مطلع مارس/آذار المقبل للحد من انتشار سلالات فيروس كورونا المتحورة.

وأصدرت لجنة الأزمات في البلاد القرار، الجمعة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، وفسرته بالخوف من انتشار السلالة المتحورة المنتشرة في بريطانيا.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، سوف يتعين على الأشخاص الذين يسافرون من بلجيكا وإليها تقديم سبب وجيه، مثل الإلتزامات العائلية أو الدراسة، للسماح لهم بعبور الحدود، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وتنطبق القواعد أيضا على السكان البلجيكيين، الذين يتعين عليهم أن يخضعوا للحجر الصحي عند الوصول لمدة 7 أيام وتقديم اختبارات سلبية في اليوم الأول والأخير من فترة الحجر.

ومع ذلك، سيستمر السماح للعمال الأساسيين والعاملين في مجال النقل بالسفر إلى بلدان أخرى.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو قد أشار بالفعل إلى أنه يريد تطبيق إجراءات أكثر صرامة.

وحث دي كرو أمس الخميس، نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال قمة على اتخاذ إجراء مماثل لتشديد الإجراءات على الحدود.

أشد فتكا

ومن جانبه قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، الجمعة، أن ارتفاع معدل الوفيات فى بريطانيا ربما يكون مرتبطا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة فى بريطانيا مؤخرا .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، عن جونسون قوله فى مؤتمر صحفى فى لندن إنه يتعين أن تستعد البلاد للانتظار لفترة طويلة قبل الخروج من حالة الإغلاق التى تواجهها حاليا فى إطار مكافحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا أكثر خطورة مما كان يعتقد فى البداية .

وصرح رئيس الوزراء البريطاني بأن سلالة فيروس كورونا الجديدة التي اكتشفت لأول مرة مؤخرا في بريطانيا ربما تكون أشد فتكا من فيروس كورونا المستجد الأصلي .

وذكر أن هناك "بعض الدلائل" التي تشير إلى ذلك.