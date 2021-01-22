قمة سياحية عالمية.. رؤية ألمانية لإنعاش القطاع بعد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت رابطة وكالات السياحة في ألمانيا بعقد قمة سياحية لاستئناف أنشطة السفر بعد انتهاء الموجة الثانية من وباء كورونا.

وقالت الرابطة، الجمعة، إنه يتعين تشكيل مجموعة من المسؤولين السياسيين وخبراء السياحة لتطوير مفهوم جديد للسفر الآمن.

وأضافت، أن السياحة بحاجة إلى صنع آفاق لانطلاقة جديدة.

وذكرت الرابطة أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي العمل بجد لزيادة سرعة التطعيمات ضد الفيروس".

وأوضحت، أن ذلك سيكون خطوة مهمة نحو المزيد من العودة إلى الحياة الطبيعية.

وتوقع اتحاد شركات السياحة في ألمانيا تراجع عائداته بقيمة تزيد عن 28 مليار يورو في الفترة بين مارس/آذار الماضي حتى نهاية 2020، أي ما يعادل تراجعا بنسبة نحو 80% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وخلال 8 أشهر، وتحديدا منذ مارس/آذار وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خسرت مبيعات قطاع الضيافة في ألمانيا نحو 32 مليار يورو.

فيما توقع رويال بنك أوف كندا عودة نشاط المطارات الأوروبية إلى 90% من مستويات عام 2019 بحلول عام 2022.

وأوضح البنك، في مذكرة لعملائه، تطابق حركة السير في المطارات الأوروبية لنتائج عام 2019 بحلول عام 2024 أو 2025.

وقال "ستظل بعض المطارات بحاجة لفترة أطول للعودة إلى مستويات الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين التي تم تحقيقها في العام الماضي"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر المحللان بالبنك ستيفاني داث ورويري كولينان أن أوروبا من المرجح أن تستغرق للتعافي وقتا أطول من الصين، في حين أن المطارات الرئيسية يجب أن تتعافى بشكل أسرع.