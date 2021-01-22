إنجاز عالمي.. فريق طبي بالحرس الوطني يجري أول قسطرة «فيستولا» لمريض كلى

تمكن فريق طبي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض للحرس الوطني، من إجراء أول عملية لمريض بالفشل الكلوي باستخدام قسطرة الغسيل الدموي الشرياني الوريدي «فيستولا» عن طريق الأشعة التداخلية عبر تقنية التردد الحراري والمغناطيس بدون جراحة أو شق في الجلد.

وتم الإجراء بمشاركة فريق طبي متكامل من استشاريي الأشعة التداخلية والقسطرة بقيادة الدكتور يوسف الزهراني، وبالتعاون مع قسم الكلى وقسم التخدير.

الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا.