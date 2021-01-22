السعودية اليوم / الجزائر: 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 272 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2856 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 209 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 71552 حالة.

// انتهى //

22:29ت م

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الجزائر 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسسجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 105124 إصابة.وأشارت الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2856 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 209 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 71552 حالة.// انتهى //22:29ت م0117

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