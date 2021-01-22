

بيروت 9 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

سجّلت لبنان 3220 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت الصحة العامة في لبنان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 161007، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2208 حالة بعد تسجيل 57 حالة وفاة .

// انتهى //

21:46ت م

0114



بيروت 9 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسسجّلت لبنان 3220 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 272411 إصابةً.وذكرت الصحة العامة في لبنان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 161007، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2208 حالة بعد تسجيل 57 حالة وفاة .// انتهى //21:46ت م0114

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجل 3220 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.