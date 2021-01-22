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شكرا لقرائتكم النيابة: هذا اختصاصنا في قضايا الملكية الفكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22
النيابة: هذا اختصاصنا في قضايا الملكية الفكرية
تختص بالتحقيق والادعاء العام فيها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت النيابة العامة، نطاق اختصاصها في القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
اختصاص النيابة في الملكية الفكرية:
وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنها تختص بالتحقيق والادعاء العام في القضايا الجزائية المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في الأنظمة الآتية: (العلامات التجارية، حماية حقوق المؤلف، نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية).
كما شددت النيابة على أهمية احترام الملكية الفكرية.