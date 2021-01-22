الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

النيابة: هذا اختصاصنا في قضايا الملكية الفكرية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت النيابة العامة، نطاق اختصاصها في القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

اختصاص النيابة في الملكية الفكرية:

وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنها تختص بالتحقيق والادعاء العام في القضايا الجزائية المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في الأنظمة الآتية: (العلامات التجارية، حماية حقوق المؤلف، نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية).

كما شددت النيابة على أهمية احترام الملكية الفكرية.



