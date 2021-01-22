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النيابة: هذا اختصاصنا في قضايا الملكية الفكرية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

النيابة: هذا اختصاصنا في قضايا الملكية الفكرية

تختص بالتحقيق والادعاء العام فيها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت النيابة العامة، نطاق اختصاصها في القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

اختصاص النيابة في الملكية الفكرية: 

وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنها تختص بالتحقيق والادعاء العام في القضايا الجزائية المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في الأنظمة الآتية: (العلامات التجارية، حماية حقوق المؤلف، نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية).

كما شددت النيابة على أهمية احترام الملكية الفكرية.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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