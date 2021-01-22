فيديو.. الفقع المحلي يدخل أسواق حفر الباطن بهذه الأسعار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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شهد سوق الفقع في حفر الباطن، مساء اليوم الجمعة، وصول الفقع المحلي بعد أن جلبه عدد من المواطنين من ضواحي المحافظة، حيث تراوحت أسعار الصندوق الصغير 450 إلى 750 ريالًا حسب حجم النبتة.

فائدة الفقع:

وحول فائدة تناول الفقع، قال أستاذ التغذية والأمراض بجامعة الملك سعود الدكتور غدير الشمري؛ في تصريحات سابقة إلى ”متابعات الخليج 365”: إنه يعرف الفقع أو الكمأ كأحد الفطريات المشهورة في البيئة الصحراوية وتتميز باحتوائها على مضادات طبيعية للبكتيريا، وأكدت بعض التجارب قدرته على مكافحة بعض أنواع البكتيريا التي تسبب الالتهابات”.

وأشار إلى ارتفاع مستواها من البروتين مقارنة ببقية الخضراوات حيث يصل في بعض الأنواع إلى 20% من الوزن الجاف، بالإضافة إلى احتوائه على المعادن والكربوهيدرات وبعض الأحماض الدهنية، لذلك يعتبر ذا قيمة غذائية ويختلف تركيبه الكيميائي بسبب اختلاف المنطقة والتربة والبيئة.

ولفت إلى أن الأبحاث أكدت احتواء الكمأ على مضادات الالتهابات، وبسبب هذه الخصائص ذكرت المراجع الطبية أنه استخدم للطب الشعبي منذ أكثر من 4000 سنة واستخدم في الحضارة الصينية واليونانية والمصرية.

الفقع بديلًا للحوم:

وأشار إلى أنه يمكن استخدامه في موسمه كبديل للحوم، ولقيمته وشعبيته في المجتمع الخليجي بشكل عام هناك حاجة لأبحاث علمية على الكمأ من ناحية التركيب الكيميائي للعناصر الغذائية والخواص العلاجية الأخرى للاستفادة منه بشكل أفضل.

الفقع المحلي يدخل أسواق حفر الباطن

