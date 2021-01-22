القبض على 6 وافدين بالرياض اقتحموا مقار شركات وسرقوا ما تحويه من أموال

أعلنت شرطة الرياض القبض على ستة وافدين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ لارتكابهم عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في اقتحام مقار الشركات، ومتاجر المعدات الخفيفة، وسرقة ما تحويه من أموال ومعدات، وبيعها بعد تغيير معالمها.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ستة وافدين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ لارتكابهم عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في اقتحام مقار الشركات، ومتاجر المعدات الخفيفة، وسرقة ما تحويه من أموال ومعدات، وبيعها بعد تغيير معالمها.

وأكد متحدث شرطة الرياض أن المتهمين تمكنوا في إحداها من الاستيلاء على (280) ألف ريال، ومستندات وعقود من مقر إحدى الشركات، وقد تم استرداد المسروقات بعد التوصل إلى مكان إخفائها، وجرى إيقافهم، واتُّخذ بحقهم كافة الإجراءات الأولية النظامية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.