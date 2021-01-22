بعد نجاحه في إنتاج الفراولة.. المزارع فهد البقيمي يدعو للتحول إلى «الزراعة المائية»

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى التحول للزارعة المائية؛ لما حققته من إنتاج وفير، واقتصاد في استهلاك المياه والمبيدات والأسمدة.

وعبر حسابها على «تويتر»، استعرضت الوزارة، تجربة المزارع فهد البقيمي الذي نجح في إنتاج الفراولة عن طريق الزراعة المائية، والذي قال: «بدأت زراعة عدة أصناف مائية بدايةً من عام 2012، ومنها الفراولة، وقد صممت نظامًا خاصًّا لزراعة الفراولة بدون تربة. والحمد لله.. على مدار سنوات حققت تلك الطريقة نجاحًا كبيرًا شجع الكثير من المزارعين على خوض التجربة».

وأضاف: «أدعو إلى تشجيع الزارعة المائية بوجه عام؛ لما فيها من توفير للمياه والأسمدة، واستخدام محدود للمبيدات، فضلًا عن أن المنتج يكون نظيفًا».

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بعد نجاحه في إنتاج الفراولة 🍓المزارع فهد البقمي 👨‍🌾 يدعو الجميع للتحول للزراعة المائية.

تعرف لماذا pic.twitter.com/HL2TQWyIAI — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) January 22, 2021

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