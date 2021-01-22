اخبار السعوديه

القبض على 6 وافدين اقتحموا شركات ومتاجر واستولوا على 280 ألف ريال 

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 6 وافدين اقتحموا شركات ومتاجر واستولوا على 280 ألف ريال  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة الرياض القبض على 6 وافدين اقتحموا مقار الشركات ومتاجر المعدات وسرقة ما تحويه من أموال ومعدات، واسترداد المسروقات بعد التوصل لمكان إخفائها.

وصَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ستة وافدين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، لارتكابهم عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في اقتحام مقار الشركات ومتاجر المعدات الخفيفة وسرقة ما تحويه من أموال ومعدات، وبيعها بعد تغيير معالمها، وتمكنوا في إحداها من الاستيلاء على مبلغ (280) ألف ريال، ومستندات وعقود من مقر إحدى الشركات، وقد تم استرداد المسروقات بعد التوصل إلى مكان إخفائها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا