شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس أفريقيا الوسطى بمناسبة إعادة انتخابه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس فوستان أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس فوستان أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية وشعب أفريقيا الوسطى الصديق.