شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. إغلاق 40 عربة فود ترك بالشرائع والعزيزية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلديتي الشرائع والعزيزية الفرعيتين بأمانة العاصمة المقدسة أكثر من 40 عربة للفود ترك وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية لمزاولة النشاط المطلوب.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنه تم تنفيذ حملة ميدانية رقابية على عربات الفود ترك، بحجز السيارات في الشرائع، أسفر عنها إغلاق 26 عربة للفود ترك لعدم وجود تراخيص مزاولة نشاط، وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإزالة 21 مبسطاً مخالفاً لبيع الشاي، كما تم إتلاف 189 كغم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.

وفي السياق ذاته قامت الفِرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية، بالتعاون مع الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، بإغلاق 15 عربة فود ترك تعمل بدون ترخيص، وتفتقر للاشتراطات الصحية ضمن نطاق البلدية، و تم مصادرة المولدات الكهربائية لعربات الفود ترك المسببة للضوضاء.