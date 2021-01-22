خلفا لميركل.. آرمين لاشيت على رأس الحزب الحاكم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز أرمين لاشيت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين وستفاليا غربي ألمانيا، برئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم، بشكل رسمي.

وأعلن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الجمعة، تأكد الفوز بعد إتمام فرز نتائج التصويت البريدي في ألمانيا بصورة نهائية.

وبعد انتخاب لاشيت خلال مؤتمر الحزب عبر الإنترنت، السبت الماضي، أكد المندوبون أيضا على فوزه في التصويت البريدي اللاحق.

ويعد فوز أرمين لاشيت بمثابة وضع قدمه على أولى خطوات خلافة أنجيلا ميركل على رأس الحكومة الألمانية.

ورغم أن لاشيت بات يملك حظوظا في خلافة ميركل على رأس الحكومة الألمانية بعد الانتخابات التشريعية المقررة في الخريف المقبل، إلا أن الطريق لا يزال طويلا لحسم هذا الأمر.

وتعهد آرمين لاشيت، بأنه "سيجري حوارا مع جميع الأحزاب الديمقراطية في البلاد"، مطالبا الديمقراطيين بالوقوف معا في مثل هذه الأوقات.

وأضاف لاشيت :"صارت عبارة الوحدة والعدالة والحرية ذات أولوية أكثر من أي وقت مضى، خاصة في هذه الأيام التي نشهدها في العالم"، مشيرا إلى مطلع النشيد الوطني الألماني.

ومضى يقول "دعونا نحارب سويا من أجل هذه المبادئ ضد كل من يريد تعريضها للخطر".