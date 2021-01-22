جائزة 100 مليون دولار لهذا الغرض!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

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قال إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة تسلا: إنه يعتزم التبرع بمبلغ 100 مليون دولار كجائزة لتطوير أفضل تقنية لاحتجاز الكربون.

وكشف ماسك عن قيمة الجائزة يوم الخميس عبر تويتر، قائلًا: إنه سيكشف التفاصيل الأسبوع المقبل، وقال: “أتبرع بمبلغ 100 مليون دولار قيمة جائزة لتطوير أفضل تقنية لاحتجاز الكربون”.

الكربون:

أصبح التقاط انبعاثات الاحتباس الحراري جزءًا مهمًّا من العديد من الخطط لإبقاء التغير المناخي تحت السيطرة، إلا أنه تم إحراز تقدم ضئيل للغاية في هذه التكنولوجيا حتى الآن، مع تركيز الجهود على خفض الانبعاثات بدلًا من إخراج الكربون من الهواء.

قالت وكالة الطاقة الدولية أواخر العام الماضي: إن هناك حاجة إلى زيادة حادة في نشر تكنولوجيا احتجاز الكربون إذا أرادت الدول تحقيق أهداف خالية من الانبعاثات.

بايدن يتعهد:

تعهد الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بتسريع تطوير تقنية احتجاز الكربون كجزء من خطته الشاملة لمعالجة تغير المناخ. يوم الخميس، عين جينيفر ويلكوكس، الخبيرة في تقنيات إزالة الكربون، نائبة رئيسية لمساعد وزير الطاقة.

وتبلغ قيمة ثروة ماسك، المولود في جنوب إفريقيا حاليًّا 201.4 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للأثرياء.

