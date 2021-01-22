القبض على 6 وافدين اقتحموا شركات في الرياض لسرقة الأموال والمعدات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة الرياض القبض على ستة وافدين اقتحموا مقار الشركات ومتاجر المعدات وسرقة ما تحويه من أموال ومعدات، واسترداد المسروقات بعد التوصل لمكان إخفائها.

تفاصيل العملية:

وصَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ستة وافدين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، لارتكابهم عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في اقتحام مقار الشركات ومتاجر المعدات الخفيفة وسرقة ما تحويه من أموال ومعدات، وبيعها بعد تغيير معالمها، وتمكنوا في إحداها من الاستيلاء على مبلغ (280) ألف ريال، ومستندات وعقود من مقر إحدى الشركات، وقد تم استرداد المسروقات بعد التوصل إلى مكان إخفائها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



