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فريق طبي بالحرس الوطني يجري أول قسطرة فيستولا لمريض الكلى

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

فريق طبي بالحرس الوطني يجري أول قسطرة فيستولا لمريض الكلى

باستخدام تقنية التردد الحراري والمغناطيس
فريق طبي بالحرس الوطني يجري أول قسطرة فيستولا لمريض الكلى

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تمكن فريق طبي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض للحرس الوطني من إجراء أول عملية لمريض بالفشل الكلوي، عن طريق قسطرة الغسيل الدموي الشرياني الوريدي “الفيستولا” عن طريق الأشعة التداخلية باستخدام تقنية التردد الحراري والمغناطيس بدون جراحة وبدون شق في الجلد لمريض مصاب بالفشل الكلوي.

فريق متكامل: 

وتم الإجراء بمشاركة فريق طبي متكامل من استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة، بقيادة الدكتور يوسف الزهراني، وبالتعاون مع قسم الكلى وقسم التخدير.

أول إنجاز بالشرق الأوسط: 

الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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