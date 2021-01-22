الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

الملك سلمان ومحمد بن سلمان يهنئان رئيس إفريقيا الوسطى بمناسبة إعادة انتخابه

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس فوستان أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد الملك سلمان بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس فوستان أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية وشعب أفريقيا الوسطى الصديق.

