الأرصاد تحذر من القاتل الأسود وكتل هوائية قادمة من القطب الشمالي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حذر محلل الطقس في مركز الأرصاد عادل محمود القازنلي من ما يسمى القاتل الأسود خلال هذه الأيام، موضحًا أنه عبارة عن تكوّن الصقيع على الطرق الرئيسية، والذي يتسبب في وقوع الكثير من الحوادث.

درجات حرارة أقل من الصفر:

وأضاف القازنلي، في مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، أن كتلة هوائية باردة أثرت على معظم أجزاء المملكة خلال هذا الشتاء، ودرجات الحرارة إلى الآن حول معدلاتها الطبيعية، فيما تم تسجيل اليوم الجمعة أقل درجة حرارة وهي 3 درجات تحت الصفر، كما سجلت طريف والجوف وتبوك، درجة مئوية واحدة تحت الصفر، والرياض 4 درجات في فجر هذا اليوم.

كتل هوائية جديدة:

وتوقع محلل الطقس في مركز الأرصاد استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على مختلف مناطق المملكة، موضحًا أننا نعيش حاليًّا ذروة الشتاء، وخلال الأيام المقبلة سوف تشهد المملكة منخفضات جوية أخرى، قد تصاحبها كتل هوائية قادمة باردة من القطب الشمالي، مصحوبة بتساقط الثلوج.



