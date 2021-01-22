رفض الفكر المتطرف يتصدر التفاعلات مع نافذة معتدل بنسبة 71.8%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال) أن رفض الفكر المتطرف تصدر التفاعلات مع نافذة (معتدل)، خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2020 بنسبة 71.8%.

مكافحة العنصرية:

وتابع مركز اعتدال، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أنه بلغت نسبة التفاعل مع مكافحة العنصرية 11.3%.

نافذة معتدل:

وإيمانًا بالشراكة المجتمعية في مكافحة الفكر المتطرف، ولكون الوقاية تبدأ من تحديد بؤر التطرف أطلق اعتدال أيقونة جديدة باللغتين العربية والإنجليزية، تحت مسمى معتدل، لأجل مشاركة الملاحظات حيال المحتوى المتطرف، المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف المكاشفة بشأنه والحد من انتشاره، وذلك في سبيل مواصلة نشر وتعزيز ثقافة الاعتدال.

مكافحة الفكر المتطرف:

ويهدف مركز اعتدال إلى أن يكون المرجع الأول عالميًّا في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة الاعتدال، وذلك من خلال رصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة.

ويهدف المركز كذلك إلى تفنيد الخطاب المتطرف ومحاربة أنشطته والحد من آثارها ومواجهة الفكر المتطرف ومنع الانتماء إليه أو التعاطف معه أو المساهمة في أنشطته بأي شكل من الأشكال، وتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفكر المتطرف.



