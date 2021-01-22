توقعات بطقس بارد وأمطار غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف الباحث في الطقس والمناخ نزيه الحيزان، توقعاته بشأن طقس يوم غد السبت.

طقس بارد وأمطار:

وتوقع الحيزان، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، استمرار تدني درجات الحرارة شمالًا لمستويات الصقيع والتجمد، مع طقس بارد بوجه عام خلال فترة الليل والفجر والصباح الباكر ويميل للدفء وسط النهار إجمالًا وبارد شمالًا.

كما توقع رياحًا نشطة على قطاع المدينة المنورة والغربية وشرقها وغرب القصيم وجنوب غرب حائل، مع احتمالية فرص سقوط أمطار على مكة المكرمة.

وكان أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، قد توقع ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

درجات الحرارة:

وتبدأ الكتلة الباردة القادمة من خارج السعودية تأخذ من طابع أرضنا الدافئة؛ فترتفع حرارتها بالتدريج بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وفي وقت سابق نشر المسند، بيانات حول درجة الحرارة الصغرى التي تم تسجيلها اليوم في عدد من المدن السعودية، والتي أظهرت تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في 3 مدن سعودية.

وسجلت طريف 3 درجات تحت الصفر، فيما سجلت القريات 1.4 تحت الصفر، بينما كانت درجة الحرارة في رفحاء 1.3 تحت الصفر، ووصلت في عرعر إلى درجة واحدة تحت الصفر.

