طبيب يسرق قارورة لقاح كورونا!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

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اتُّهم طبيب صحة بشرية عامة في ولاية تكساس الأمريكية بسرقة قارورة لقاح مضاد لفيروس كورونا، وفقًا لمكتب المدعي العام في مقاطعة هاريس.

سجن وغرامة:

وقال المدعي العام للمنطقة، كيم أوج، في بيان: إن الدكتور حسن جوكال متهم بالسرقة من موظف حكومي، وهي جنحة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 4000 دولار.

وجوكال متهم بأخذ قنينة تحتوي على تسع جرعات لقاح ضد كورونا في 29 ديسمبر 2020، خلال عمله في مركز تطعيم في شمال هيوستن.

الطبيب تجاهل البروتوكولات :

وأكدت السلطات أن “الطبيب تجاهل بروتوكولات المقاطعة المعمول بها لضمان عدم إهدار اللقاح، ولكي يتم إعطاؤه للفئات السكانية الضعيفة والعاملين في الخطوط الأمامية على قائمة الانتظار.. إلا أنه أساء استخدام منصبه لوضع أصدقائه وعائلته في الصف أمام الأشخاص الذين خاضوا الإجراءات القانونية ليكونوا هناك”. وأضافت: “ما فعله كان غير قانوني، وسيحاسب بموجب القانون”.

وقال محامي جوكال: إن موكله يتطلع إلى تصحيح الخطأ الذي ارتكبه.

