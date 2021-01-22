المرور يوجه نصائح للقيادة أثناء الغبار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

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شدد المرور السعودي على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقيادة أثناء حدوث موجات الغبار.

نصائح المرور للقيادة في الغبار:

وقال المرور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الجمعة: إن هناك بعض النصائح لقيادة آمنة أثناء الغبار، منها ترك مسافة كافية وتجنب السرعة، مع التأكد من عمل جميع أنوار المركبة، وعدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.

إغلاق النوافذ:

وأيضًا إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة، واستخدام إشارات التنبيه (الفلاشر) عند الضرورة.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة وخليص، ورابغ، وبحره، والجموم، حيث أشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة عصرًا.

غبار وتدني الرؤية:

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.

