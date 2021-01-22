الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442 برقم السجل المدني

راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442، كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد، متي ينزل راتب الضمان الاجتماعي الجديد، مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي تهم عدد كبير من المواطنين السعوديين، حيث تبذل الحكومة السعودية جهوداً مضنية من أجل تقديم أوجه الدعم للأسر والأفراد المستحقين للحصول على راتب الضمان الاجتماعي الجديد، ولهذا فسوف نتناول من خلال تلك المقالة مقدار راتب الضمان الاجتماعي وأيضاً موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي 1442، وكيفية الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442.

خطوات الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442:-

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العديد من طرق الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي، حيث تقوم وزارة الضمان الاجتماعي عند طلب المستفيد الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي، عرض كل ما يتعلق بالضمان الاجتماعي ومن بينها مبلغ الضمان الاجتماعي ويمكن الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي باتباع الخطوات الآتية:-

* الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

* قم بتعبئة رقم السجل المدني ورقم الضمان وكود التحقق ثم قم بالضغط على عرض.

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد:-

يختلف راتب الضمان الاجتماعي بحسب دخل الفرد المستقل ودخل أفراد الاسرة، كما يوجد حد مانع من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي ويمكن التعرف على راتب الضمان الاجتماعي الجديد والحد المانع من خلال الجدول التالي:-

ما هي الفئات التي تستحق صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد:-

حدد قانون الضمان الاجتماعي الفئات التي تستحق صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد وهذه الفئات هي:-

المرأة الأرملة والمطلقة والمهجورة والأيتام.

كل من وصل إلى سن الشيخوخة من الرجال والنساء.

من لديه عجز دائم أو مؤقت يمنعه من القدرة على العمل.

زوجات مدمني المخدرات.

الفتاة الغير متزوجة وعمرها يتجاوز ال 18 عام أو الفتاة اليتيمة التي ليس لديها عائل.

أسرة السجين الذي قد مضى على سجنه أكثر من 6 اشهر متتالية.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي :-

يمكن من خلال الجدول التالي معرفة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي حيث يصرف كل أول شهر هجري وذلك كالتالي:-