المرور يوجه نصائح لقيادة آمنة أثناء الغبار

أكد «المرور السعودي»، اليوم الجمعة، اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقيادة أثناء حدوث موجات الغبار.

ووجَّه «المرور»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ نصائح لقيادة آمنة أثناء الغبار، مطالبًا بترك مسافة كافية وتجنُّب السرعة، والتأكد من عمل جميع أنوار المركبة، وعدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة، وإغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة، واستخدام إشارات التنبيه «الفلاشر» عند الضرورة.

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