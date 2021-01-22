«الجوازات»: 5 خطوات لتفعيل خاصية الإشعارات

حددت المديرية العامة للجوازات، خطوات تفعيل خاصية الإشعارات لخدمات «الجوازات» المتاحة عبر تطبيق أبشر للخدمات الإلكترونية في الهواتف الذكية.

وأوضحت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر للتدوينات القصيرة؛ أن تفعيل خاصية الإشعارات يتطلب تسجيل الدخول عبر التطبيق، واختيار أيقونة «الخط الزمني».

وكذلك تحديد نوع التقويم هجريًّا أو ميلاديًّا، واختيار تصنيف الخدمة «أنا والعائلة، المركبات، العمالة المنزلية، المخالفات المرورية»، وفقًا للجوازات السعودية.

وكانت الجوازات السعودية أكدت أن خدمة «الرسائل والطلبات» تسهم في حل المشكلات التقنية على منصة أبشر للخدمات الإلكترونية التالية: مشاكل هوية مقيم، ومشاكل التأشيرات، ومشاكل تحديث المعلومات (جواز السفر ونقل المعلومات)، ومشاكل نقل الخدمات وتعديل المهن، والاقتراحات الخاصة بتطوير الخدمات، وفقًا للجوازات السعودية.

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