بالفيديو.. فريق سعودي يجري جراحة نادرة في صرع الأطفال

نجح فريق طبي في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، في إجراء عملية نادرة في صرع الأطفال على مستوى العالم.

وبعبارة «توكلنا على الله»، بدأت العملية النادرة لإيقاف التشنجات العصبية التي لازمت الطفل فهد القحطاني بصفة يومية على مدى ثمانية أعوام؛ نتيجة نوبة صرعية تُفقِده القدرة على الكلام لمدة 20 دقيقة في كل مرة، حسبما ذكرت «العربية».

وهذه العملية هي سادس جراحة ناجحة لحالات أطفال أعمارهم بين 6 أعوام و13 عامًا، ونفذها برنامج جراحة الصدر بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ وذلك من أصل 11 عملية على مستوى العالم لإزالة البؤرة الصرعية المتمركزة في الفص الصدغي.

وفي تعليقه، قال استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور إبراهيم الثبيتي؛ إن هذه العملية كانت ممنوعة أصلًا؛ لآثارها النفسية على الطفل، واستمراره في وضعية معنية لمدة 4 ساعات.

وبعد 48 ساعة من إجراء العملية، خرج الطفل فهد القحطاني ليزاول حياته الطبيعية، قائلًا: «الحمد لله». ومن ناحيته، قال والد الطفل: «أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على تهيئة الظروف في الداخل للمرضى السعوديين دون الحاجة للسفر إلى الخارج».

#نشرة_الرابعة | شاهد.. مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ينجح في إجراء عملية نادرة في صرع الأطفال على مستوى العالم. @BinMusaad pic.twitter.com/Dh2g6egMun — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 22, 2021

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