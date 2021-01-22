تحذير من «القاتل الأسود».. وخبير أرصاد: كتل هوائية قادمة من القطب الشمالي

حذر محلل الطقس في «المركز الوطني للأرصاد» عادل محمود القازنلي؛ مما يُعرف بالقاتل الأسود خلال هذه الأيام، لافتًا إلى تكوُّن الصقيع على الطرق الرئيسية، ومن ثم وقوع الكثير من حوادث السير.

وخلال مداخلته مع قناة «الإخبارية»، قال القازنلي: «أثرت كتلة هوائية باردة على معظم أجزاء المملكة خلال هذا الشتاء.. ودرجات الحرارة إلى الآن حول معدلاتها الطبيعية.. واليوم الجمعة، تم تسجيل أقل درجة حرارة (3 درجات تحت الصفر)، وأيضًا سجلت طريف والجوف وتبوك، درجة مئوية واحدة تحت الصفر، والرياض 4 درجات في فجر هذا اليوم، ونتوقع استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على مختلف مناطق المملكة».

وأضاف القازنلي: «نعيش حاليًّا ذروة الشتاء، وخلال الأيام المقبلة سوف نشهد منخفضات جوية أخرى، قد تصاحبها كتل هوائية قادمة باردة من القطب الشمالي، مصحوبة بتساقط الثلوج»، محذرًا من انخفاض الحرارة إلى ما دون الصفر، وتكون الصقيع، أو ما يعرف بالقاتل الأسود، عند ساعات الفجر الأولى، خاصةً على الطرقات السريعة، وزجاج السيارات وأوراق النباتات.

وأوضح القازنلي أن سبب التسمية يرجع إلى أن قائدي المركبات لا يلاحظون تكون الصقيع على الأسفلت، فيصعب السيطرة على السيارات، وتقع الكثير من الحوادث، لافتًا إلى أن السعوديين يعيشون هذه الظاهرة لأيام معدودة، على عكس الدول الأوروبية.

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