الزعاق: السعودية تمر بموجة «الأزيرق».. برد لاسع وأجساد زرقاء

أوضح الراصد الجوي الدكتور خالد الزعاق، أن البلاد تمر بموجة برد «الأزيرق»، وأنه من يوم الأحد المقبل تبدأ تخف تدريجيًّا.

وعبر حسابه على «تويتر»، قال الزعاق: «نعيش في شدة موجة برد الأزيرق (شباط الأول)، ومن يوم الأحد المقبل تخف تلك الموجة بالتدريج على معظم مناطق السعودية، ثم يعود الدفء الأسبوع القادم مع برودة معتادة في الليل».

وفي مقطع فيديو، قال الزعاق: «(قران تاسع.. برد لاسع)؛ أي أنه إذا قارنت الثريا القمرَ في اليوم التاسع من الشهر الهجري، فهذا أمارة على بداية البرد اللاسع، وهو البرد الجاف المحمول عبر الرياح الشمالية التي تعمل على كسح جميع السحب الماطرة فتبدو السماء مزرقة. ومن شأن الجفاف، زرقة الأجساد؛ ولذلك فإن أهالينا –رحمهم الله– يسمون هذه الفترة (برد الأزيرق)».

وأوضح الزعاق أن «برد الأزيرق» إذ بكَّر فإنه يأتي أواخر «المربعانية»، وإذا تأخر يأتي في موسم الشبط. وفي هذه الفترة تكون الأجواء متقلبة بين البرودة والدفء.

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