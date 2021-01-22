متحدث الأرصاد يكشف أكثر المناطق تأثرًا بموجات برد قادمة من الشمال: الشتاء في بدايته

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن موجة البرد الحالية، ستعقبها موجات قادمة أقوى مما هي عليه الآن، خاصةً أن فصل الشتاء لا يزال في بدايته.

وكشف القحطاني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، عن المناطق المتوقع أن تشهد درجات حرارة صفرية خلال الأيام المقبلة، وإذا كانت هذه الموجة هي الأخيرة بالشتاء أم لا.

وقال متحدث الأرصاد: «نحن في الثلث الأول من فصل الشتاء.. وباقٍ من فصل الشتاء أكثر من 60 يومًا، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بقدر واضح».

وأضاف: «يتوقع أن تتأثر أجواء المملكة بموجات قادمة من الشمال، وهذه هي الموجة الأقوى حتى الآن، لكن متوقع أن يكون هناك موجات قادمة، وأن تسجل أيضًا درجات حرارة أقل».

وتابع: «أكثر المناطق التي تتأثر بهذه الموجات، هي المناطق الوسطى والشمالية الشرقية والقصيم والمناطق الجنوبية».

وأشار إلى إنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى غدٍ، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة تؤثر على مناطق شرق المملكة ووسطها، وعلى المناطق الجنوبية الداخلية، ومكة، والمدينة، وقد يكون هناك اعتدال نسبي بدايةً من يوم الأحد.

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