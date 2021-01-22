«شوؤن الحرمين» توزع ٥ ملايين كتاب وإصدار سنويًّا

توزع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سنويًّا، أكثر من 5 ملايين كتاب وإصدار توجيهي، ونحو 37 حقيبة علمية؛ لتوجيه القاصدين بكيفية أداء مناسكهم وعباداتهم، وبيان الآداب الواجبة على المسلم في الحرمين الشريفين.

كما توزع الرئاسة أكثر من (77) ألف قرص رقمي، ويستفيد من إجابة السائلين مليونٌ ونصف المليون، ويصل إلى الهاتف المجاني للسائلين أكثر من (700) ألف مكالمة، ويوزع نحو مليون ونصف من المطبوعات المترجمة لغير الناطقين باللغة العربية، ويترجم (4) آلاف درس، ومثلها من المسائل الدينية، ويوزع (13) ألف قرص عليها دروس علمية مترجمة.

واستفاد من حلقات تصحيح التلاوة (170) ألف رجل، و(45) ألف سيدة، كما يوزع محور تعزيز الأمن الفكري (30) ألف كتاب ومطوية، ويقيم نحو (40) درسًا للقاصدين ولطلاب كلية الحرم.

وتعد مقرأة الحرمين الشريفين مشروعًا عالميًّا لتعليم القرآن الكريم من الحرمين الشريفين للمسلمين في شتى أنحاء العالم، وتختص المقرأة بتعليم القرآن الكريم وإقرائه وَفْق أعلى معايير الجودة، وبتطبيق أفضل أساليب تعليم كتاب الله –تعالى– على يد ذوي الخبرة من المتخصصين لمختلف شرائح المسلمين.

وجهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فريقًا للإفتاء مختصًّا بإجابة السائلين ونقل الفتاوى المكانية والزمانية، من خلال الدعم المقدم لهم لتجويد مخرجات أعمالهم، والرقي بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، التي تمحور أعمال الإدارة على تقديم الفتاوى المتعلقة بالمسائل الشرعية للرجال والنساء، لا سيما مناسك الحج والعمرة والصلاة وغيرها من أحداث واقعية حدثت خلال الفترة الماضية، ومنها جائحة كورونا، ومدى تناغم مقاصد الشريعة الإسلامية مع النوازل والجوائح التي تُلِمُّ بالناس، وتحقيقها المصلحة العامة للمجتمعات.

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