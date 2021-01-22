الصحة العالمية تعتمد المدينة المنورة مدينة صحية

منحت منظمة الصحة العالمية المدينة المنورة شهادة اعتراف بأنها مدينة صحية بعد أن أكملت جميع المعايير العالمية التي تطلبها المنظمة، لتكون مدينة صحية بمفهومها المتكامل. وبذلك تعد المدينة المنورة أول مدينة كبيرة يتجاوز عدد سكانها مليوني نسمة يتم الاعتراف بها مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية.

برامج متنوعة

تميز برنامج المدن الصحية في المدينة المنورة ببرامجه المتنوعة، التي من أبرزها تحقيق شراكة إستراتيجية مع جامعة «طيبة»، لتدوين جميع المتطلبات والإجراءات الحكومية بما يتوافق مع الأنظمة العالمية والشواهد والإجراءات، وتسجيلها في منصة إلكترونية، لإطلاع المنظمة عليها.

مبادرات التميز

ضمن المبادرات المتميزة للاعتراف، ابتكر برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة تفعيل المجتمع من خلال تأسيس الجمعيات الخيرية المتخصصة، ودعمها بمشاريع نوعية بالشراكة مع الجهات الحكومية، وهذا كان بديلا عن اللجان المطلوبة من إجراءات الاعتراف من المنظمة، ودعمها أيضا من خلال مشروع ريادي وطني، وهو مشروع «الصدقة الإلكترونية» (التحويل الخيري) مع البنوك المصرفية، الذي ساعد على تنمية موارد الجمعيات، لتقوم بدورها الريادي في المجتمع بشكل مؤسسي ومنهجي وعلمي مبتكر. وقال منسق برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة، التابع لمنظمة الصحة العالمية، أحمد حماد: «توصية المنظمة بأن تكون المدينة المنورة مركز تدريب محلي ودولي لهو أكبر إنجاز تحقق لبرنامج المدينة المنورة ونفخر جميعا به، ولكون الاعتراف من المنظمة للمدينة المنورة بأنها مدينة صحية من نتائج «رؤية المملكة 2030» الطموح».