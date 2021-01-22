السعودية اليوم / الأردن تسجل 730 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

سجلت الأردن خلال الـ 24 ساعة الماضية 730 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 304996 حالة شفاء بعد تسجيل 796 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4207 حالات.

// انتهى //

19:34ت م

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عمّان 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسسجلت الأردن خلال الـ 24 ساعة الماضية 730 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 318911 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 304996 حالة شفاء بعد تسجيل 796 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4207 حالات.// انتهى //19:34ت م0093

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