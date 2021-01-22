السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تغلق أكثر من 40 عربة للفود ترك بالشرائع والعزيزية



مكة المكرمة ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٢ الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢١م واس

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلديتي الشرائع والعزيزية الفرعيتين بأمانة العاصمة المقدسة أكثر من 40 عربة للوجبات المتنقلة، وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية لمزاولة النشاط المطلوب.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنه تم تنفيذ حملة ميدانية رقابية على عربات الوجبات المتنقلة، بحجز السيارات في الشرائع، أسفر عنها إغلاق 26 عربة للوجبات المتنقلة لعدم وجود تراخيص مزاولة نشاط، وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإزالة 21 مبسطاً مخالفاً لبيع الشاي، كما تم إتلاف 189 كغم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.

وفي السياق ذاته قامت الفِرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية، بالتعاون مع الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، بإغلاق 15 عربة للوجبات المتنقلة تعمل بدون ترخيص، وتفتقر للاشتراطات الصحية ضمن نطاق البلدية، و تم مصادرة المولدات الكهربائية لتلك العربات المسببة للضوضاء.

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19:19ت م

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