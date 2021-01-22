السعودية اليوم / قوات الأمن العراقية تطلق عملية أمنية واسعة للقضاء على بقايا تنظيم "داعش " الإرهابي



بغداد 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

أطلق جهاز مُكافحة الإرهاب العراقي اليوم عملية أمنية واسعة في ثلاث محافظات عراقية بهدف القضاء على بقايا تنظيم "داعش " الإرهابي.

وأفاد الجهاز في بيان صحفي بأن العملية التي انطلقت فجر اليوم في محافظات بغداد وكركوك والأنبار حققت في ساعاتها الأولى الإطاحة بعدد من الإرهابيين .

وتأتي هذه العملية بعد ساعات من العملية الإرهابية التي شهدتها بغداد أمس المتمثلة بالتفجير الانتحاري المزدوج الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

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19:05ت م

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