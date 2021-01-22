اقتصادي / المؤشر الرئيس لبورصة تونس يقفل على انخفاض



تونس 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021م واس

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.73%، ليصل عند 6652.03 نقطة .

وقد بلغ حجم الأموال المتداولة 5.825 ملايين دينار تونسي أي بنحو 2.168 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 29 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 25 أخرى، واستمرار أسهم 11 شركة على ثبات.

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18:56ت م

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