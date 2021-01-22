السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: عوالق ترابية على منطقة جازان



جيزان 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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16:03ت م

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