لويد أوستن وزيرا للدفاع الأمريكي.. الأول من أصل أفريقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، على تعيين الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع، ليكون الأول من أصول أفريقية الذي يتولى المنصب.

وحصل أوستن على دعم واسع من الديموقراطيين والجمهوريين على السواء، رغم أنه احتاج للحصول على استثناء خاص من الكونجرس كونه تقاعد مؤخرا وتم ترشيحه لمنصب يخصص عادة للمدنيين.

وكانت لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي صوتت لصالح إصدار الموافقة الخاصة لتسمية أوستن لهذا المنصب في الإدارة الأمريكية الجديدة بشكل استثنائي.

ويتعلق الاستثناء الذي أقره الشيوخ بمادة في القانون، تخص الإدارة المدنية للجيش الأمريكي، وتشترط المادة فترة توقف سبع سنوات بعد التقاعد قبل تولي أي عسكري منصب وزير الدفاع.

وأعربت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن ثقتها بالموافقة على تعيين أوستن في المنصب، ليكون ثاني مرشّح من قبل الرئيس جو بايدن للحكومة تتم المصادقة على تعيينه.



وقبل يومين، قال أوستن الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي إنه سيعمل على تطهير صفوف الجيش من "العنصريين والمتطرفين".

وأوضح أنه سوف يسعى إلى تعزيز تحالفات الولايات المتحدة وسيركز استراتيجيتها على الصين.