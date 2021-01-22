بالأرقام .. 3 مناطق تتصدر حالات التعافي من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت مدينة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 41 حالة تعافٍ؛ تلتها مكة المكرمة بـ16 حالة، ثم جدة 16 حالة، فمدينة الظهران 10 حالات، حسبما ذكرت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي.

وجاءت الظهران في المرتبة التالية بـ10 حالات، ثم (عرعر والجبيل) بـ8 حالات، تلتها حائل بـ7 حالات تعافٍ جديدة.

وجاءت في المرتبة التالية المجمعة بـ5 حالات، وكل من (نجران والدمام والخبر) 4 حالات، ثم كل من (المدينة المنورة، والطائف، وينبع وحوطة بني تميم والمبرز، وبللسمر)، بواقع 3 حالات تعافٍ.

وسجلت كل من (تبوك، وبريدة، والباحة، وأبها، وجازان، والخرمة، والخفجي، والخرج) حالتي تعافٍ جديدتين.

وفي المرتبة الأخيرة، جاءت كل من (رفائع الجمش، والنبهانية، وحوطة سدير، والعارضة، والدرب، وخميس مشيط، والهفوف، والدوادمي، وسراة عبيدة، ومليجة، وبقيق، ومحايل، والمندق، والقريات، وحريملاء، وأحد المسارحة، وخيبر، وبلجرشي، والعقيق، والليث، وضبا، ودومة الجندل، والسليل، والقويعية، وشقراء، والعيص، والقرى، والريث، وأضم، ووادي الدواسر، والحفر) بواقع حالة تعافٍ واحدة في كل منها.

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