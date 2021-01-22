«الخطوط السعودية» تعلن إلغاء جميع رحلاتها من نجران وإليها

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن إلغاء جميع رحلاتها الجوية من مدينة نجران وإليها، اليوم الجمعة، نظرًا إلى سوء الأحوال الجوية.

جاء ذلك في تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكدت فيه أن قرارها جاء حرصًا على سلامة ضيوفها الكرام.

وكان المركز الوطني للأرصاد، حذر في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر –بمشيئة الله– حتى الساعة الخامسة عصرًا.